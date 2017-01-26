Страны Персидского залива могут побить свой же рекорд по эмиссии гособлигаций

Страны Персидского залива стали важной частью долгового рынка
Hasan Jamali / AP
До недавнего времени богатые нефтью страны Персидского залива могли игнорировать глобальный рынок облигаций. После финансового кризиса члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) – Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ – продолжали на нефтяные доходы строить небоскребы и раздавать субсидии. Но обвал цен на нефть с более чем $100 за баррель в июне 2014 г. до менее чем $30 за баррель в начале 2016 г. заставил их изменить стратегию – и в прошлом году они привлекли рекордные для себя $66 млрд, согласно Thomson Reuters.