Мировая экономика
Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Залив заполняется деньгами

Страны Персидского залива могут побить свой же рекорд по эмиссии гособлигаций

Они становятся важной частью мирового долгового рынка
Страны Персидского залива стали важной частью долгового рынка
Страны Персидского залива стали важной частью долгового рынка
Hasan Jamali / AP

До недавнего времени богатые нефтью страны Персидского залива могли игнорировать глобальный рынок облигаций. После финансового кризиса члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) – Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ – продолжали на нефтяные доходы строить небоскребы и раздавать субсидии. Но обвал цен на нефть с более чем $100 за баррель в июне 2014 г. до менее чем $30 за баррель в начале 2016 г. заставил их изменить стратегию – и в прошлом году они привлекли рекордные для себя $66 млрд, согласно Thomson Reuters.

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