Мировая экономика

Экономика Великобритании растет быстрее всех в «большой семерке»

Потребители игнорируют предупреждения аналитиков о негативных последствиях Brexit, но те не сдаются
Потребителям придется стать осторожнее в нынешнем году, полагают экономисты
Потребителям придется стать осторожнее в нынешнем году, полагают экономисты
Matt Dunham / AP

Экономика Великобритании в IV квартале 2016 г. продолжила расти, не демонстрируя признаков замедления, которого опасались многие экономисты, после того как на июньском референдуме граждане проголосовали за выход из Европейского союза. По предварительным данным британского Национального статистического управления (ONS), ВВП вырос на 0,6%, а за весь 2016 г. – на 2%. Это немногим меньше показателя предшествующего года (2,2%), однако превышает темпы роста в других странах «большой семерки» в 2016 г., согласно ожиданиям МВФ.

Правда, первичная оценка основана лишь примерно на 40% итоговых данных.

Показатель за IV квартал оказался выше консенсус-прогноза (0,5%). «Устойчивые потребительские расходы поддержали расширение сектора услуг», на которые приходится 79% ВВП Великобритании, заявил Даррен Морган, руководитель департамента ONS по расчету ВВП. Рост в секторе услуг в IV квартале составил 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Особенно хорошо в конце года чувствовали себя отрасли, ориентированные на потребителей, такие как розничная торговля и туризм.

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