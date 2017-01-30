Макроэкономика и бюджет

Минэкономразвития: экономика России в 2016 году сократилась на 0,6%

В декабре ВВП неожиданно опять упал
Восстановление оказалось неустойчивым
Восстановление оказалось неустойчивым
А. Махонин / Ведомости

Российская экономика по итогам 2016 г. сократилась на 0,6%, сообщило свою оценку Минэкономразвития. Она совпала с прежним прогнозом министерства, однако в декабре Минэкономразвития несколько улучшило прогноз, ожидая сокращения экономики на 0,5%.

Повод для улучшения прогноза дали итоги ноября: в ноябре экономика наконец-то вернулась к росту – ее сезонно-сглаженный темп поднялся выше нуля (на 0,1%), отмечало Минэкономразвития. Но восстановление оказалось неустойчивым: в декабре ВВП снова возобновил падение (на 0,5% к ноябрю). В годовом сравнении – к тем же месяцам предыдущего года – спад в декабре ускорился до минус 1% против минус 0,3% в целом за IV квартал, посчитали в министерстве. Из-за декабря, по расчетам Минэкономразвития, поквартальное сокращение темпов спада приостановилось: до этого в 2016 г. спад неуклонно замедлялся (с минус 1,1% в I квартале, минус 0,6% во II квартале и минус 0,3% в III квартале).

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