За лишние вопросы контролеров накажут

Контролеры смогут задавать бизнесу не любые вопросы, а лишь включенные в специальный перечень – это один из основных пунктов реформы контрольно-надзорной деятельности. Какими должны быть опросники, определит правительство. Минэкономразвития направило ему проект постановления с требованиями к разработке проверочных листов, сообщило министерство. Списки вопросов подготовят контрольно-надзорные органы, они будут зависеть от категории риска, к которым относятся компании. По проекту федеральные контролеры должны провести общественное обсуждение проектов проверочных листов, передал через пресс-службу замминистра экономического развития Савва Шипов.

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