Правила
Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Опросник для контролера

За лишние вопросы контролеров накажут

При проверках они смогут собирать информацию по специальным опросникам
  • Екатерина Мереминская,
  • Елизавета Базанова
  • / Ведомости
Минэкономразвития предлагает включать в проверочные листы вопросы, затрагивающие все обязательные требования
Минэкономразвития предлагает включать в проверочные листы вопросы, затрагивающие все обязательные требования
М. Стулов / Ведомости

Контролеры смогут задавать бизнесу не любые вопросы, а лишь включенные в специальный перечень – это один из основных пунктов реформы контрольно-надзорной деятельности. Какими должны быть опросники, определит правительство. Минэкономразвития направило ему проект постановления с требованиями к разработке проверочных листов, сообщило министерство. Списки вопросов подготовят контрольно-надзорные органы, они будут зависеть от категории риска, к которым относятся компании. По проекту федеральные контролеры должны провести общественное обсуждение проектов проверочных листов, передал через пресс-службу замминистра экономического развития Савва Шипов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике