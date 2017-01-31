За лишние вопросы контролеров накажут

Минэкономразвития предлагает включать в проверочные листы вопросы, затрагивающие все обязательные требования
М. Стулов / Ведомости
Контролеры смогут задавать бизнесу не любые вопросы, а лишь включенные в специальный перечень – это один из основных пунктов реформы контрольно-надзорной деятельности. Какими должны быть опросники, определит правительство. Минэкономразвития направило ему проект постановления с требованиями к разработке проверочных листов, сообщило министерство. Списки вопросов подготовят контрольно-надзорные органы, они будут зависеть от категории риска, к которым относятся компании. По проекту федеральные контролеры должны провести общественное обсуждение проектов проверочных листов, передал через пресс-службу замминистра экономического развития Савва Шипов.