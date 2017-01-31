Экономика еврозоны обогнала американскую

Политические риски в самой еврозоне и возрастающий протекционизм США могут помешать ее устойчивому восстановлению в этом году

Экономический рост еврозоны в IV квартале 2016 г. ускорился, благодаря чему по итогам года регион опередил по темпам роста США – 1,7% против 1,6%. Такое произошло впервые с кризисного 2008 г. Кроме того, по данным Eurostat, уровень безработицы в еврозоне в декабре снизился на 0,1 процентного пункта до минимальных с мая 2009 г. 9,6%.

Но ряд факторов могут помешать устойчивому восстановлению европейской экономики.