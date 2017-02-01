ВЭБ нашел зампреда в Петербурге

Первым зампредом ВЭБа может стать предправления Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков
Е. Кузьмина / Ведомости
Внешэкономбанк планирует назначить на должность первого заместителя председателя правления Дмитрия Курдюкова, председателя правления Северо-Западного банка Сбербанка. Об этом «Ведомостям» сообщил человек, близкий к госкорпорации: по его словам, ВЭБ ведет конкурсный отбор на этот пост, Курдюков пока фаворит. Намерение Курдюкова уйти в ВЭБ подтвердил также сотрудник Северо-Западного банка Сбербанка: планируется, что Курдюков оставит пост уже в феврале.