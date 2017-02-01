Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Сбербанк пополнится из ВЭБа

ВЭБ нашел зампреда в Петербурге

Первым зампредом госкорпорации может стать предправления Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков
  • Валерия Лебедева,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости
Первым зампредом ВЭБа может стать предправления Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков
Первым зампредом ВЭБа может стать предправления Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков
Е. Кузьмина / Ведомости

Внешэкономбанк планирует назначить на должность первого заместителя председателя правления Дмитрия Курдюкова, председателя правления Северо-Западного банка Сбербанка. Об этом «Ведомостям» сообщил человек, близкий к госкорпорации: по его словам, ВЭБ ведет конкурсный отбор на этот пост, Курдюков пока фаворит. Намерение Курдюкова уйти в ВЭБ подтвердил также сотрудник Северо-Западного банка Сбербанка: планируется, что Курдюков оставит пост уже в феврале.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике