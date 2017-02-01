Динамика ВВП России оказалась лучше прогнозов

ВВП России в 2016 г. снизился значительно меньше прогнозов. По первым данным Росстата, падение ВВП составило 0,2%, тогда как Bloomberg прогнозировал падение ВВП на 0,5%, а Минэкономразвития и консенсус-прогноз «Интерфакса» давали падение 0,6%.

Росстат в очередной раз уточнил динамику ВВП в 2015 г.: снижение составило 2,8%, а не 3,0%. Ожидается пересмотр поквартальных показателей 2016 г.: ранее Росстат считал, что ВВП в I квартале 2016 г. снизился (в годовом выражении) на 1,2%, далее на 0,6% и на 0,4%, а в целом за девять месяцев оценивал снижение ВВП на 0,7%.

Новые показатели ВВП означают, что Россия приблизилась к выходу из самой продолжительной за последние почти 20 лет рецессии, пишет Bloomberg. Этому способствовали результаты горнодобывающей отрасли, сельского хозяйства и промышленности, подкрепившие эффект от стабилизации цен на нефть.

«Динамика достаточно позитивная, особенно по сравнению с пессимистическими прогнозами начала 2016 г., - цитирует Bloomberg Дмитрия Полевого из ING. - Замедлилось сокращение внутреннего спроса, а промышленность даже показала некоторый рост».

Текущая рецессия длительнее, но мельче, чем события 1998 и 2009 гг., однако те рецессии завершались интенсивным восстановлением. «Сейчас же экономике России грозит вялый рост в условиях истощения бюджетных ресурсов после периода низких цен на нефть, сжавшегося потребительского спроса и вынужденной политики плавающего курса рубля, проводимой ЦБ», - пишет Bloomberg. Хотя промпроизводство в 2016 г. выросло на 0,5% после сокращения на 3,4% в 2015 г., этот рост не скомпенсировал падение потребления, которое было драйвером выхода из предыдущих рецессий, отмечает агентство.

Правительство России прогнозирует на 2017 г. рост ВВП на 0,6%. По мнению первого вице-премьера Игоря Шувалова, при благоприятных условиях он может достичь 1-1,5% или даже 2%.