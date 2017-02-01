Росстат вывел падение ВВП на 0,2% за счет пересмотра статистики

Экономика России в 2016 г. сократилась на 0,2%, сообщил сегодня Росстат. Итоги года оказались намного лучше ожиданий и аналитиков, и Минэкономразвития. Оно на этой неделе публиковало свою оценку – спад на 0,6%, что оказалось даже несколько хуже последнего прогноза министерства (минус 0,5%) из-за неожиданно плохих итогов декабря.

Одновременно Росстат еще раз улучшил итоги 2015 г., сократив масштаб экономического спада до 2,8% с 3%, а до этого в январе он сократил его до 3% с 3,7%. Таким образом, получается, что глубина рецессии 2015-2016 гг. составила не почти 4,5%, как предполагалось ранее, а на треть меньше – 3%.

Исходя из данных Росстата, максимальный отрицательный вклад в ВВП в 2016 г. внесло потребление: его сокращение на 3,8% снизило ВВП на 2,6%. Почти весь этот вклад приходится на потребление домохозяйств, упавшее на 5%. Вклад инвестиций также был отрицательным, однако за счет изменения запасов валовое накопление в целом дало экономике 0,7% роста. Сильнее всего поддержал ВВП рост экспорта при сокращении импорта: это дало еще 1,7% роста. В структуре ВВП по производству максимальный положительный вклад внесла обрабатывающая промышленность, сильнее всего упало строительство.

Некоторые из аналитиков, которым позвонили «Ведомости», отреагировали на вышедшие статистические данные весьма эмоционально – настолько годовая цифра по ВВП оказалась неожиданна и, главное, непонятна.

Росстат и аналитики