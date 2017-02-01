ФРС предсказуемо сохранила ставку

Решение по итогам первого заседания комитета по открытым рынкам, совпало с прогнозами экономистов и участников рынка

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 31 января – 1 февраля сохранила базовую ставку на уровне 0,5-0,75% годовых. Решение по итогам первого заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) после вступления Дональда Трампа в должность президента США совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

На последнем заседании в 2016 г. руководство ФРС дало понять, что ждет трех повышений ставки в 2017 г. И если регулятор будет ждать слишком долго, экономику может ждать неприятный сюрприз, признала в январе председатель ФРС Джанет Йеллен (цитата по FT). Но последнее заявление ФРС практически не содержит сигналов в отношении будущих изменений ставок.