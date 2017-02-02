Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: Росстат нашел выход из рецессии

Экономика России в 2016 г. сократилась на 0,2%, сообщил Росстат. Данные оказались намного лучше оценок и аналитиков, и Минэкономразвития, накануне сообщившего о спаде на 0,6%.