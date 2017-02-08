Налоговые риски для бизнеса могут вырасти

Риски претензий к подписям на документах могут вырасти
Денис Абрамов / Ведомости
В пятницу Госдума вернется к обсуждению законопроекта о необоснованной налоговой выгоде. Решив, что компания заключала сделки только ради уменьшения налогов, ФНС может доначислить их или отказать в вычетах по НДС. Сейчас эти правила закреплены в судебной практике, которую начал формировать Высший арбитражный суд (ВАС), пленум которого в 2006 г. принял постановление № 53. Оно дало четкие критерии необоснованности выгоды вместо применявшегося прежде размытого понятия «недобросовестность налогоплательщика», что создавало для бизнеса риски непредсказуемых претензий.