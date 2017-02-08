Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Переоценка налоговой реформы

Минэнерго и Минфин почти договорились о новом нефтяном налоге

Но реформа может споткнуться о просьбу «Роснефти» предоставить льготу ее месторождению
Шансы нефтяников на новый налог растут
Шансы нефтяников на новый налог растут
Сергей Петров / ТАСС

Старт налоговой реформы в нефтяной отрасли был намечен на начало следующего года – такие сроки обсуждались на совещаниях в правительстве. Однако до сих пор Минфину и Минэнерго не удавалось договориться о параметрах нового налога на добавленный доход (НДД). В отличие от НДПИ он будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от ее продажи за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку. НДД может быть на всех новых месторождениях в Восточной Сибири и нескольких старых – в Западной (с суммарной добычей в 10–15 млн т). Из-за последних у бюджета и возникают выпадающие доходы в 50–60 млрд руб. Компенсировать эти потери Минфин хотел путем повышения нагрузки по НДПИ на 60 млрд руб. для всей отрасли, но нефтяники выступили против. Переговоры между министерствами зашли в тупик и на последнем совещании в январе премьер-министр Дмитрий Медведев дал чиновникам месяц, чтобы найти компромисс.

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