Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Налоговое банкротство

Налоговики удвоили взысканную с банкротов сумму

Все чаще отвечать по долгам приходится бенефициарам компаний
Обанкротившиеся компании – главные должники перед бюджетом, на них приходится почти треть налоговой задолженности
Обанкротившиеся компании – главные должники перед бюджетом, на них приходится почти треть налоговой задолженности
А. Махонин / Ведомости

Обанкротившиеся компании – главные должники перед бюджетом, на них приходится почти треть налоговой задолженности. Но взыскивать с них удавалось немного – по 20–30 млрд руб. в год. Компании пользуются разными схемами вывода активов: платят фирмам-однодневкам, дают взаймы, вкладывают в новые компании, продают активы по заниженной цене. В конце 2016 г. руководитель ФНС Михаил Мишустин поручил удвоить удержанную сумму и ужесточить контроль за банкротствами, особенно крупных должников.

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