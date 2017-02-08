Налоговики удвоили взысканную с банкротов сумму

Обанкротившиеся компании – главные должники перед бюджетом, на них приходится почти треть налоговой задолженности
А. Махонин / Ведомости
Обанкротившиеся компании – главные должники перед бюджетом, на них приходится почти треть налоговой задолженности. Но взыскивать с них удавалось немного – по 20–30 млрд руб. в год. Компании пользуются разными схемами вывода активов: платят фирмам-однодневкам, дают взаймы, вкладывают в новые компании, продают активы по заниженной цене. В конце 2016 г. руководитель ФНС Михаил Мишустин поручил удвоить удержанную сумму и ужесточить контроль за банкротствами, особенно крупных должников.