Минфин не испугался Шувалова и госкомпаний

Дискуссия чиновников о дивидендах госкомпаний продолжилась: Минфин вновь внес в правительство проект распоряжения о выплате не менее 50% прибыли.

В прошлом году планку дивидендов для госкомпаний повысили на год с 25% до 50% чистой прибыли, уже летом Минфин предложить продлить эту меру бессрочно (в привязке к прибыли по МСФО), к декабрю прислал проект распоряжения в правительство и уже записал дополнительные доходы в бюджет. Но в декабре выяснилось, что Минфин рано радовался – первый вице-премьер Игорь Шувалов выступил против повального повышения дивидендов, попросил доработать проект и дал месячный срок.

Минфин это не смутило: через месяц он вновь вносит в правительство проект о 50%-ных дивидендах для всех госкомпаний. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердили два федеральных чиновника.

Минфин, Минэкономразвития и представитель Шувалова не ответили на запрос «Ведомостей».

Доводы сторон

Позиция Шувалова, зафиксированная в протоколе по итогам совещания у него: на выплату дивидендов надо направлять не менее 25% чистой прибыли, если иное не установлено другими актами правительства.

Аргумент – зачем принимать документы правительства, которые все равно не исполняются. В прошлом году исключение из общего правила получили «Газпром», «Транснефть», «Роснефть». «Газпром» заплатил 24% по МСФО, сославшись на обширную инвестпрограмму, «Транснефть» сослалась на закон об ОАО, который запрещает направлять на дивиденды более 100% прибыли по РСБУ, и заплатил ничтожную долю от прибыли по МСФО, а «Роснефть» заплатила 35% от прибыли по МСФО - просто потому, что формально не является госкомпанией.

Поэтому и лучше, чтобы такого больше не повторилось, с каждой госкомпанией работать индивидуально, считает Шувалов.

Однако у Минфина сильный довод – выпадающие доходы бюджета. Министр финансов Антон Силуанов недавно говорил, что Минфин будет ориентироваться на норму закона о бюджете. Минфин заложил в бюджет от дивидендов 700 млрд руб. на три года. Отказ от нормы в 50% обойдется бюджету в 150–200 млрд руб. в год, подсчитывал чиновник Минфина.

Заплатят или нет?

Все это пока просто возня, финальное решение будет приниматься не в Минфине и не у Шувалова и будет известно к весне, ожидает крупнейший миноритарий нескольких российских госкомпаний. «Каждый раз, когда Минфин выходит с такими проектами распоряжения, на следующее утро в десятках офисах в центре Москвы собирается правление госкомпаний и приходит к выводу – платить столько невозможно. Дальше компании идут напрямую к президенту, где реально и решается, сколько кто должен платить», – описывает собеседник «Ведомостей».

Это уже похоже уже на сериал «Санта-Барбара», скептичен Владимир Цупров из «ТКБ инвестмент партнерс»: пока «Газпром» не заплатит 50% от МСФО, никто не поверит в эту историю. «Может ли "Газпром" заплатить с точки зрения денежного потока и показателя долга? Может, но не заплатит», – уверен Цупров, а не заплатит он, найдутся и другие.

Исходя из прибыли, прогнозируемой Fitch, государство может получить напрямую от «Газпрома» (дивиденды через «Роснефтегаз» оно получит в 2018 г.) до 172,3 млрд руб. при дивидендах в 50% прибыли по МСФО. У «Газпрома» будет нулевой денежный поток из-за большой инвестпрограммы, но благодаря низкой долговой нагрузке он еще сможет привлечь финансирование на рынке, считают аналитики Fitch.

Большинство госкомпаний завершают цикл инвестзатрат и при этом обладают низкой долговой нагрузкой, так что новую планку смогут потянуть, считает партнер инвестиционного фонда UCP Михаил Трофимов.

Дивиденды рыночного уровня – один из приоритетных факторов для инвесторов, продолжает Трофимов. Они часто используют показатель TSR (сумма дивидендной доходности и роста капитализации). Большинство госкомпаний работают в зрелых секторах экономики (инфраструктура, нефтегазовый сектор, горнодобывающий и т. д.), в которых не ожидается высоких темпов роста бизнеса - альтернативным драйвером TSR и могут стать высокие дивиденды, указывает Трофимов. К примеру, госкомпании других стран в таких секторах экономики направляют на дивиденды порядка 60–70% консолидированной прибыли, отмечает он. По его подсчетам, при переходе на выплату 50% прибыли средняя дивидендная доходность госкомпаний может вырасти от текущих 2% до 6-7%.

У «Газпрома» TSR за последние десять лет был намного ниже рынка, указывает Цупров. В прошлом году для газовой монополии он составил +20% (подавляющая часть за счет роста капитализации). Для Роснефти +64,7, для Сбербанка + 73,6%, для всего индекса ММВБ – около +32,8%. Но не все зависит от уровня дивидендов, признает Цупров: к примеру, Сбербанк платит меньше, но растет, а «Газпром» и платит мало, и не развивается на пользу инвесторов.