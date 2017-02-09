Мировая экономика

Греция стоит перед дилеммой в переговорах с кредиторами

Правительству необходимо поскорее найти выход из тупика
Греции пока не требуются деньги от международных кредиторов, но ей придется делать крупные платежи по долгу в июле
Греции пока не требуются деньги от международных кредиторов, но ей придется делать крупные платежи по долгу в июле
Е. Разумный / Ведомости

В правительстве Греции появились разногласия о том, как выйти из тупика в переговорах с кредиторами. Некоторые помощники премьер-министра Алексиса Ципраса призывают пойти на немедленные уступки в фискальной политике, а другие – занимать жесткую позицию. Из-за этого инвесторы на рынке облигаций снова начали беспокоиться и возобновились разговоры о выходе страны из еврозоны.

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