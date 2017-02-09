Греция стоит перед дилеммой в переговорах с кредиторами

Греции пока не требуются деньги от международных кредиторов, но ей придется делать крупные платежи по долгу в июле

В правительстве Греции появились разногласия о том, как выйти из тупика в переговорах с кредиторами. Некоторые помощники премьер-министра Алексиса Ципраса призывают пойти на немедленные уступки в фискальной политике, а другие – занимать жесткую позицию. Из-за этого инвесторы на рынке облигаций снова начали беспокоиться и возобновились разговоры о выходе страны из еврозоны.