Счетная палата: структура ВЭБа в 2016 году получила госгарантии на 862 млрд рублей

Минфин в 2016 г. выдал Фонду промышленных активов ВЭБа госгарантии на 862 млрд руб., следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении бюджета в декабре - январе 2016 г.

Аудиторы отмечают, что бенефициарами по указанным гарантиям являются Газпромбанк (314 млрд руб.) и Внешэкономбанк (547 млрд руб.). В октябре набсовет ВЭБа одобрил создание «дочки» «Фонд промышленных активов», куда планировал передать проблемные активы. Речь шла о передаче в НКО, находящихся на балансе ВЭБа, «Индустриального союза Донбасса», угольного холдинга «Сибуглемет» и еще ряда активов, говорили «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, близкий к набсовету банка.

В июне новый менеджмент ВЭБа предлагал создать отдельное юрлицо (НКО или фонд), учредителем которого станет государство, а ВЭБ будет лишь управляющим спецпроектами за «адекватное вознаграждение», рассказывал человек, близкий к набсовету госкорпорации. ВЭБ не будет финансировать или являться акционером этой структуры и спецпроекты не будут отражаться на его балансе, поясняет он: финансироваться они могут из бюджета (около 20–50 млрд руб. ежегодно) или из других источников, не предполагающих полной возвратности. Юрлицо предлагалось создать для новых проектов, но ему могли быть переданы и старые. НКО «Фонд промышленных активов» - это реализация тех летних предложений, только в более усеченном виде, говорит собеседник «Ведомостей». ВЭБ был создан как банк развития, но стал инструментом реализации нерентабельных политических проектов и превратился в банк плохих долгов, писала Счетная палата. С 2008 г. ни одна из стратегий госкорпорации не была завершена в срок, констатировала она. К проблемам с активами добавились и проблемы с пассивами – санкции ограничили фондирование за рубежом. Государству пришлось спасать банк, был назначен новый руководитель – Сергей Горьков.

В конце января «Ведомости» ознакомились со стратегией развития ВЭБа до 2021 г., который с приходом нового председателя планирует сосредоточиться на четырех направлениях: инфраструктура, промышленность (высокий и средний передел), высокие технологии, экспорт. Общая потребность в финансировании оценена в стратегии в 570–700 млрд руб. в год (4% инвестиций в основной капитал в стране). На инфраструктуру надо 250–300 млрд, на промышленность и высокие технологии – 220–250 млрд, на экспорт – 100–150 млрд руб.