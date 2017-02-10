Колычев назначен замминистра финансов

Он сменил Орешкина, который стал министром экономического развития в прошлом году
Владимир Колычев сменил Максима Орешкина
Владимир Колычев сменил Максима Орешкина
Григорий Сысоев / РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Владимира Колычева заместителем министра финансов, следует из опубликованного распоряжения. До этого Колычев работал директором департамента долгосрочного стратегического планирования. Теперь он стал девятым заместителем Силуанова.

Он занял позицию бывшего замминистра финансов Максима Орешкина, который 30 ноября 2016 г. был назначен министром экономического развития. Колычев будет курировать департаменты долгосрочного стратегического планирования и доходов. Он будет заниматься вопросами долгосрочного бюджетного прогноза, анализом рисков бюджетной системы, вопросами денежно-кредитной и макроэкономической политики, уточнили в Минфине.

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Орешкин хотел забрать Колычева в Минэкономразвития, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Это логично, он макроэкономист, а прогноз социально-экономического развития разрабатывает Минэкономразвития, говорит один из них: тем более что заместитель Орешкина Ведев, который отвечает за макропрогноз, уходит. Но Силуанову удалось сохранить Колычева в Минфине, отмечает он.

Как был назначен новый министр экономического развития

До Минфина Колычев работал главным экономистом по России в «ВТБ капитале».

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