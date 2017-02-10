План Марин Ле Пен может привести к крупнейшему суверенному дефолту

Лидеры «Национального фронта» утверждают, что ими движет забота о народе, а удовлетворять кредитные рейтинговые агентства - не их дело

Около 80% госдолга Франции (или 1,7 трлн евро) может быть переноминировано из евро во франки, если лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен станет президентом страны. Об этом Financial Times рассказали несколько высокопоставленных членов ее партии. Как утверждают рейтинговые агентства, это станет крупнейшим в мире дефолтом по суверенному долгу, угрожает вызвать крах единой европейской валюты и породить хаос в мировой финансовой системе.