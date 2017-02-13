Транснациональные корпорации сохранят льготное налогообложение в Швейцарии

Швейцарцы, по предварительным итогам референдума, отвергли налоговую реформу. Правительство предлагало установить единую для всей страны ставку корпоративного налога вместо нынешней системы, когда кантоны могут снизить налоговые ставки для международных корпораций. Например, в Женеве ставка достигает 24,16%, а транснациональные компании в среднем платят 11,6%; единая ставка для всех компаний была бы 13,49%, если бы швейцарцы проголосовали за реформу, оценивают эксперты PwC. Но, по данным на 18.21 мск, против нее выступило 59,1% избирателей.