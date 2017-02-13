Транснациональные корпорации сохранят льготное налогообложение в Швейцарии

Швейцарцы, по предварительным итогам референдума, отвергли налоговую реформу. Правительство предлагало установить единую для всей страны ставку корпоративного налога вместо нынешней системы, когда кантоны могут снизить налоговые ставки для международных корпораций. Например, в Женеве ставка достигает 24,16%, а транснациональные компании в среднем платят 11,6%; единая ставка для всех компаний была бы 13,49%, если бы швейцарцы проголосовали за реформу, оценивают эксперты PwC. Но, по данным на 18.21 мск, против нее выступило 59,1% избирателей.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров