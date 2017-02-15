Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Доходный патернализм

Население все больше зависит от выплат из бюджета

19% доходов россиян приходится на социальные выплаты – это исторический рекорд
Реальные доходы населения снижаются три года подряд, за этот период бюджетные выплаты, несмотря на рост их доли в структуре доходов, поддержки уровню жизни россиян не оказали
Реальные доходы населения снижаются три года подряд, за этот период бюджетные выплаты, несмотря на рост их доли в структуре доходов, поддержки уровню жизни россиян не оказали
Е. Разумный / Ведомости

Доходы россиян все больше зависят от социальных выплат. В 2016 г. из каждых 100 руб. своего дохода среднестатистический россиянин 19 руб. получил от государства – это исторический рекорд. И это не считая того, что государство является крупнейшим работодателем – в госсекторе занято более четверти работающего населения (без учета госкомпаний).

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