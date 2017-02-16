Налоговики могут получить доступ к аудиторской тайне

Налоговые риски для бизнеса могут вырасти – законопроект, позволяющий налоговикам получить доступ к аудиторской тайне, был внесен правительством в Госдуму и принят к рассмотрению комитетом по бюджету и налогам. Проект позволяет налоговикам собирать, использовать и распространять данные о налогоплательщиках, полученные от их аудиторов. Понятие «аудиторская тайна» из Налогового кодекса законопроект предлагает исключить, получить данные налоговики смогут, если налогоплательщик отказался сам их предоставить, – достаточно получить согласие вышестоящего руководства налогового органа.

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