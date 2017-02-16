Уверенность в перспективах экономики начинает расти

Из-за роста спроса японской фабрике Ogawa Studio после победы Трампа на выборах пришлось увеличить выпуск резиновых масок с его изображением с 45 до 350 в день

Рост фондовых рынков и уверенности бизнеса в США часто связывают с победой Дональда Трампа на президентских выборах. Но опросы показывают, что настроения предпринимателей значительно улучшились во всем мире, в том числе в Европе, Японии и Китае.

Отчасти это связано с надеждами инвесторов на то, что обещанное Трампом фискальное стимулирование повлияет и на экономики других стран. Но наблюдается стечение целого ряда факторов. Цены на нефть растут благодаря соглашению ОПЕК о сокращении добычи. Увеличилась экономическая активность в Европе и Китае во второй половине 2016 г. Наконец, популизм пока не привел к тяжелым последствиям в экономике. Экономист Evercore ISI Эд Химан сравнивает это с мозаикой: «Трамп – самая обсуждаемая деталь мозаики, но не факт, что самая важная».

Через три недели после победы Трампа на выборах 8 ноября страны ОПЕК договорились снизить нефтедобычу и во многом выполнили свои обещания. С тех пор цены на нефть держатся выше $50 за баррель, а ведь год назад они были около $30. Это помогло в том числе американским нефтяникам, активность которых и привела к затовариванию мирового рынка и обвалу нефтяных котировок в 2014 г. С июня 2016 г. число эксплуатирующихся установок на нефтяных и газовых месторождениях в США выросло на 80%, по данным Baker Hughes. С августа производство оборудования для работы на этих месторождениях увеличилось на 10%.