Европейский ЦБ не видит причин для сокращения программы стимулирования

Чиновники ЕЦБ не нашли поводов для спокойствия на последней встрече в январе, следует из протокола январского заседания регулятора, опубликованного в четверг. ЕЦБ должен сохранять твердую позицию, чтобы помочь рынкам компенсировать потенциальные политические риски. ЕЦБ подтвердил, что продолжит ежемесячно тратить на выкуп бумаг с рынка 80 млрд евро и что с апреля сумма уменьшится на 20 млрд евро, а зато срок программы будет продлен до декабря 2017 г. – пока инфляция не закрепится на устойчивом уровне. ЕЦБ пытается усилить монетарное стимулирование на фоне политических рисков, ухудшающих перспективы экономики еврозоны, считает главный экономист Hermes Asset Management Нил Уильямс (цитата по Financial Times).

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