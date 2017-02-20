Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Налоговики нашли в сделке дивиденды

Налоговые риски при совершении внутригрупповых сделок могут вырасти

Налоговики считают некоторые из них скрытыми дивидендами и доначисляют налоги
Налоговые риски при совершении внутригрупповых сделок могут вырасти
Налоговые риски при совершении внутригрупповых сделок могут вырасти
Michael Bunel / ZUMA / TASS

Стратегией, когда обслуживание внешнего долга, за счет которого был куплен актив, переносят на прибыльный бизнес, пользуются многие международные компании. Механизм позволяет свести после сделки на один баланс долг компании покупателя и денежный поток купленного актива. Когда такие сделки только появились в России, эксперты предупреждали, что налоговики могут не воспринять нестандартную модель, вспоминает партнер Saveliev, Batanov & Partners Егор Батанов.

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