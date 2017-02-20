Налоговые риски при совершении внутригрупповых сделок могут вырасти

Стратегией, когда обслуживание внешнего долга, за счет которого был куплен актив, переносят на прибыльный бизнес, пользуются многие международные компании. Механизм позволяет свести после сделки на один баланс долг компании покупателя и денежный поток купленного актива. Когда такие сделки только появились в России, эксперты предупреждали, что налоговики могут не воспринять нестандартную модель, вспоминает партнер Saveliev, Batanov & Partners Егор Батанов.

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