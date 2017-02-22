Нигерия движется к девальвации

Предыдущие экономические реформы, против которых выступал Бухари, например повышение цен на топливо, также были проведены в прошлом году во время его отсутствия в стране

Центральный банк Нигерии позволил жителям страны, нуждающимся в долларах США для оплаты счетов за обучение и лечение за рубежом или расходов в заграничных поездках, покупать валюту на 20% дороже официального курса. Об этом было объявлено в отсутствие в стране ее президента Мухаммаду Бухари, проходящего длительное лечение в Лондоне. Бухари выступал категорически против девальвации нигерийской найры.