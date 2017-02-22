Мировая экономика
Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Девальвация без президента

Нигерия движется к девальвации

Центробанк позволил населению покупать доллары на 20% дороже официального курса
Предыдущие экономические реформы, против которых выступал Бухари, например повышение цен на топливо, также были проведены в прошлом году во время его отсутствия в стране
Предыдущие экономические реформы, против которых выступал Бухари, например повышение цен на топливо, также были проведены в прошлом году во время его отсутствия в стране
Sunday Alamba / AP

Центральный банк Нигерии позволил жителям страны, нуждающимся в долларах США для оплаты счетов за обучение и лечение за рубежом или расходов в заграничных поездках, покупать валюту на 20% дороже официального курса. Об этом было объявлено в отсутствие в стране ее президента Мухаммаду Бухари, проходящего длительное лечение в Лондоне. Бухари выступал категорически против девальвации нигерийской найры.

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