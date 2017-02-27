Мировая экономика Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: ФРС не расстается с накопленным ФРС не торопится продавать активы Регулятор не хочет создавать риски для экономики 27 февраля 00:48 Кейт Дэвидсон / The Wall Street Journal {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Председатель ФРС Джанет Йеллен Andrew Harnik / AP Cо времени кризиса 2008 г. баланс ФРС увеличился с $1 трлн до $4,5 трлн. В первую очередь это результат трех раундов стимулирующих мер, когда ФРС покупала на рынке активы. Теперь участники рынка ждут, как ФРС будет сокращать баланс. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров