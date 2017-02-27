ФРС не торопится продавать активы

Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: ФРС не расстается с накопленным

Cо времени кризиса 2008 г. баланс ФРС увеличился с $1 трлн до $4,5 трлн. В первую очередь это результат трех раундов стимулирующих мер, когда ФРС покупала на рынке активы. Теперь участники рынка ждут, как ФРС будет сокращать баланс.