Мировая экономика
Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: ФРС не расстается с накопленным

ФРС не торопится продавать активы

Регулятор не хочет создавать риски для экономики
Председатель ФРС Джанет Йеллен
Председатель ФРС Джанет Йеллен
Andrew Harnik / AP

Cо времени кризиса 2008 г. баланс ФРС увеличился с $1 трлн до $4,5 трлн. В первую очередь это результат трех раундов стимулирующих мер, когда ФРС покупала на рынке активы. Теперь участники рынка ждут, как ФРС будет сокращать баланс.

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