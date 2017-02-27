Две трети граждан лояльны к уклонению малого бизнеса от налогов

Положительно относятся к мелкому и среднему бизнесу 93% россиян, причем доля однозначно позитивных оценок за последние четыре года возросла с 41 до 74%, показали данные ежедневного опроса «ВЦИОМ – Спутник». Доля негативных оценок снизилась с 9 до 5%. В феврале 2017 г. положительные и негативные оценки достигли соответственно максимума и минимума за последние девять лет (см. график). Возросла и доля тех, кто сам хотел бы открыть свое дело (27% против 19% в 2009 г.): такое желание максимально среди 18–24-летних (52%) и убывает с возрастом.

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