Минфин скорректирует текущий бюджет уже весной

Утвержденные в декабре параметры трехлетнего бюджета будут скорректированы уже весной, рассказал министр финансов Антон Силуанов: дефицит снизится на 1 п. п., будут меняться параметры по доходам. А еще придется несколько увеличить расходы, посетовал он: некоторые из них - по закрытым направлениям.

Сейчас в трехлетнем бюджете заложена цена нефти $40/барр. и планово снижающийся дефицит с 3,2% ВВП в 2017 г. до 1,2% в 2019 г. В основе бюджета макропрогноз (его Минэкономразвития меняло трижды под давлением Минфина в октябре), исходя из которого экономика будет расти на 0,6% ВВП в 2017 г., на 1,7% в 2018 г. и на 2,1% в 2019 г. Расходы бюджета правительство договорилось зафиксировать на уровне около 15% ВВП и не наращивать. Таким образом, в результате корректировки ожидаемый дефицит в 2017 г. составит около 2% ВВП.

Но уже в конце декабря Силуанов говорил, что экономический рост будет около 1,5%, а из этого следует необходимость корректировки бюджета. Цена на нефть в последние два месяца не опускалась ниже $50. На сумму дополнительных нефтегазовых доходов Минфин через посредсничество ЦБ приобретает валюту на рынке в резервы. Но растут и ненефтегазовые поступления.

На дополнительные расходы может быть направлено около 1% ВВП (почти 800 млрд руб.), говорил «Ведомостям» в конце декабря федеральный чиновник. Силуанов не уточнил, на какую величину вырастут расходы.

В 2016 г. Минфин уже убедил правительство заморозить 10% расходов, ввел казначейское сопровождение бюджетных средств, жесткие правила возврата неиспользованных субсидий, что должно было привести к бюджетной экономии. Однако осенью правительство решило погасить задолженность оборонных предприятий перед банками, что привело к росту расходов на 800 млрд руб.

Правительство может увеличить расходы на 5% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. вместо сокращения до 16,2 трлн с 16,4 трлн руб. (по уточненной бюджетной росписи Минфина, в 2016 г. расходы могут составить 16,6 трлн руб. – «Ведомости»), ожидала Наталия Орлова из Альфа-банка. Рост цен на нефть перед выборами президента может побудить власти повысить зарплаты госслужащих и пенсии, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.