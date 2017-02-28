Минфин готов предоставить населению большую доходность, чем банки

Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: Для людей не жалко

У «народных облигаций» появились первые потенциальные покупатели – министр финансов Антон Силуанов и президент Сбербанка Герман Греф. «Для меня этот инструмент будет интересен», – отметил Силуанов, он купит эти ОФЗ, чтобы «убедиться, как работает новый инструмент». «Наверное, если я буду продавать, то я буду приобретать», – пообещал Греф (цитата по «Интерфаксу»).