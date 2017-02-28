Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: Накатать на 30 млрд

Удвоение тарифа не удвоит сборы «Платона»

Росавтодор рассчитывает на 30 млрд рублей, но сумма может вырасти после ужесточения наказания за неоплату проезда
Удвоение тарифа не удвоит сборы «Платона», но должно вывести систему из минуса
Удвоение тарифа не удвоит сборы «Платона», но должно вывести систему из минуса
М. Стулов / Ведомости

В федеральный дорожный фонд поступит 30 млрд руб. от системы «Платон», рассказал руководитель Росавтодора Роман Старовойт (цитата по «Интерфаксу»), – на 9 млрд больше, чем заложено в бюджете. Увеличение поступлений связано с удвоением тарифа за проезд грузовиков по федеральным трассам. С 15 апреля плата повысится с 1,53 руб./км до 3,06 руб., постановление об этом правительство выпустило в феврале.

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