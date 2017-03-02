Самый дорогой участок ЦКАД сменил кредитора

Самый дорогой участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) определил кредитора: им стал Газпромбанк. Но кольцо пока не замыкается

Госкомпания «Автодор» и консорциум «Автодорожная строительная корпорация» (АСК), строитель третьего участка ЦКАД, подписали финансовую часть концессионного соглашения, сообщил «Ведомостям» гендиректор АСК Денис Анисимов и подтвердил представитель «Автодора». Стоимость проекта (самый дорогой участок ЦКАД) – более 83,6 млрд руб., сумма увеличилась из-за переноса сроков, комментирует Анисимов. В ценах 2016–2018 гг. инвестиции в строительство 105,3 км дороги из четырех полос оценивались в 75,6 млрд руб.

АСК при подаче заявки в 2014 г. состоял из «Автобана» и испанской Sacyr Concession, но летом 2016 г. остался только «Автобан». Почти 100% компании принадлежит ООО «Союздорстрой», владелец которого Алексей Андреев – гендиректор компании и депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (данные списка аффилированных лиц «Автобана» на 31 марта 2016 г. и ЕГРЮЛ). Решение испанцев определили в первую очередь санкции, объяснял Анисимов.

Обсуждалось, что в капитал АСК может войти РФПИ, интерес проявляли крупные госбанки, рассказывал Анисимов, а партнером стал Газпромбанк, он вложит 35,6 млрд руб. 6 млрд вложит сам «Автобан», остальное – государство, знают два консультанта, участвовавших в переговорах: доля государства будет наименьшей среди всех участков ЦКАД. Представитель Газпромбанка не ответил «Ведомостям».

Продолжаются и переговоры со Сбербанком, он банк – гарант консорциума и платежный агент концедента, говорит Анисимов. Газпромбанк договорился быстрее, поскольку у него значительный опыт государственно-частного партнерства (ГЧП), считает юрист Herbert Smith Freehills Яна Иванова. Сбербанку риски кажутся гипертрофированными, комментирует консультант автодорожных проектов. Как партнер АСК рассматривается также Евразийский банк развития (ЕАБР), продолжаются переговоры с РФПИ о вхождении в консорциум, знает Анисимов.

Один на дороге Третий участок соединит скоростную дорогу Москва – Петербург и М7 «Волга». В 2014 г. на конкурс было подано пять заявок, помимо АСК еще от «Северо-Восточной магистрали», «СОК 24 раша», «Инвест финанс», «Кольцевой магистрали». В 2015 г. участники попросили изменить условия из-за ухудшившейся макроэкономической ситуации, правительство конкурс перенесло. Единственным претендентом осталась АСК.

Сбербанк продолжает переговоры о совместном с другими организациями финансировании третьего участка ЦКАД, подтверждает представитель Сбербанка. ЕАБР заинтересован в проекте и надеется на взаимовыгодное сотрудничество, подтверждает представитель ЕАБР.

Это редкий пример действительно ГЧП, хотя именно то, что концессионер – частная компания, создало основные сложности, считает Иванова. Сделка уникальна, в федеральном концессионном проекте основной драйвер – строительная компания, а не финансовая сфера, как все последние годы, когда ВТБ, Газпромбанк или УК «Лидер» формировали консорциум и всю структуру сделки, замечает партнер EY в России и СНГ, консультант концессионера Алина Заборовская: позитивный сигнал!

Проблемы могут возникнуть из-за соседнего, четвертого, участка ЦКАД, замечает консультант автодорожных проектов, кольцо должно замыкаться. У третьего участка самостоятельное значение, он связывает федеральные трассы, говорится в материалах «Автодора».

На четвертый участок заявку подала только «Юго-Восточная магистраль», представляющая УК «Лидер». «Лидер» настаивает на улучшении условий соглашения до подписания или на присоединении партнера, пишет InfraOne, по данным игроков рынка, им станет «Стройтрансгаз». Переговоры идут, соглашение ожидается в марте, отмечает представитель «Автодора».

ЦКАД частично финансируется из фонда национального благосостояния, президент Путин хотел, чтобы стройка закончилась в 2018 г. Все понимают, что в 2018 г. кольцо построено не будет, замечают аналитики InfraOne. Третий участок построят в 2019 г., кольцо будет замкнуто тогда же, уверяет представитель «Автодора».