Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: 100 млрд за свободу

Почти 100 млрд рублей заработают регионы на налоговых изменениях

Больше финансовой свободы это им не даст, зато нагрузка на бизнес вырастет
Больше всего регионы потеряют из-за индексации НДПИ, который уменьшает базу налога на прибыль, и нового распределения акцизов на нефтепродукты, отметил Силуанов
Больше всего регионы потеряют из-за индексации НДПИ, который уменьшает базу налога на прибыль, и нового распределения акцизов на нефтепродукты, отметил Силуанов
А. Астахова / Ведомости

В конце прошлого года правительство одобрило пакет мер по изменению налогов и их перераспределению между федеральным бюджетом и регионами. Части доходов последние лишатся, но в итоге в 2017 г. получат дополнительно 95 млрд руб., оценил министр финансов Антон Силуанов (цитата по «Интерфаксу»): дополнительные поступления – 190,7 млрд руб., потери – 95,7 млрд (см. таблицу).

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