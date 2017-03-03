Мировая экономика

Нигерия придумала валютную полицию

Она борется с трейдерами, задирающими курс доллара на черном рынке
Недавно вооруженный отряд сил безопасности провел рейд против сотен трейдеров, десятилетиями торговавших валютой напротив отеля Sheraton в столице страны Абудже
Недавно вооруженный отряд сил безопасности провел рейд против сотен трейдеров, десятилетиями торговавших валютой напротив отеля Sheraton в столице страны Абудже
Akintunde Akinleye / Reuters

Нигерия, крупнейший производитель нефти в Африке, уже два года отчаянно пытается поддерживать курс национальной валюты на фоне падения доходов от экспорта нефти. Сначала центробанк тратил миллиарды долларов на сохранение привязки курса найры к доллару на уровне 119 найр/$. В прошлом июне он официально перешел к плавающему курсу, но старался поддерживать его около 315 найр/$, продолжая тратить резервы. Но стратегия не сработала. Из-за хронической нехватки иностранной валюты и высокого спроса на доллары курс найры на черном рынке упал на 45%. В феврале доллар там впервые стоил 520 найр.

Поэтому Нигерия прибегла к новому способу поддерживать национальную валюту – вооруженной валютной полиции. В последние месяцы офицеры нигерийской полиции и службы государственной безопасности проводят рейды на полуофициальных валютных рынках по всей стране. Они арестовывают трейдеров, попавшихся на запрашивании слишком высокого курса доллара, конфискуют валюту и отбирают у них лицензии.

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