ФРС собирается повысить ставку уже в марте

В последние месяцы экономика США демонстрирует стабильно позитивные данные
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Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить процентные ставки уже в марте, сказала председатель регулятора Джанет Йеллен. «Если данные рынка труда и инфляции продолжат оставаться на приемлемом уровне, то повышение ставок на заседании 14–15 марта может быть уместным», – заявила она (цитата по WSJ). И если не произойдет ничего непредвиденного, то ставки будут повышаться активнее, чем в 2015–2016 гг. (два раза), добавила Йеллен. «Перспективы роста выглядят обнадеживающе – отчасти из-за снижения рисков из-за рубежа», – пояснила она.