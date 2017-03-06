Инвесторы могут ошибаться на счет инфляции

Наибольшее значение для инвесторов в данный момент представляет инфляция. Их уверенность в том, что ее темп продолжит расти, способствовала недавнему росту фондовых рынков и снижению цен на гособлигации. Также инфляция играет ключевую роль на сырьевых, валютных и других рынках. Но инвесторы столкнулись с проблемой: используемые для прогнозирования инфляции теории, похоже, не работают.

«По-моему, мы не знаем, что такое инфляция. У нее так много разных форм», - говорит главный стратег Natixis Global Asset Management Дэвид Лафферти. По его мнению, в этом году инфляция будет «фактором непредсказуемости».

Десятилетиями предполагалось, что центробанки могут контролировать инфляцию. Когда она ускоряется, они повышают процентные ставки для ее сдерживания; и наоборот, когда она замедляется – понижают процентные ставки. Инвесторы уделяют этому большое внимание, потому что доходности облигаций во многом зависят от процентных ставок. Поэтому инвесторам необходимо уметь прогнозировать уровень инфляции и реакцию центробанков.