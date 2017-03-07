Налоговые риски сделок внутри холдингов снизятся

Компании смогут договориться о ценах не только с ФНС, но и с иностранными налоговиками

Минфин опубликовал проект приказа с процедурой согласования сделок крупных компаний (см. врез) с иностранными налоговиками. С 2012 г. компании имеют право заключить соглашение о ценообразовании, чтобы избежать налоговых претензий. Но на практике они могут это сделать только с ФНС, говорят опрошенные консультанты: из-за отсутствия процедуры соглашение с иностранными налоговиками было почти невозможно.