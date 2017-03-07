ВВП Бразилии сокращается восемь кварталов подряд

Бразильская экономика сократилась на 3,6% в 2016 г. Страна переживает худшую в своей истории рецессию на фоне высоких инфляции и бюджетного дефицита и политической нестабильности. Сокращение чувствовалось почти во всех секторах экономики и оказалось лишь немного меньше, чем 3,8% в 2015 г. При этом в IV квартале ВВП сократился уже восьмой квартал подряд, а именно на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, подтвердило национальное статистическое агентство. Опрошенные Bloomberg экономисты ожидали сжатие на 0,5%.

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