МФЦ Московской области были отключены от реестра недвижимости из-за сбоя

Чтобы выдача сведений из ЕГРН не остановилась, областным МФЦ временно закрыли доступ к каналу поступления заявок через СМЭВ

Система взаимодействия Московской области и Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в феврале дала сбой, из-за чего многофункциональные центры госуслуг (МФЦ) области на несколько суток потеряли доступ к реестру. Причиной стал технический сбой в программном коде, объясняет замминистра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Андрей Бородин в письме в Росреестр («Ведомости» ознакомились с текстом, подлинность подтвердил федеральный чиновник).