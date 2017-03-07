Госинвестиции и проекты

МФЦ Московской области были отключены от реестра недвижимости из-за сбоя

Количество запросов в десять раз превысило норму
Чтобы выдача сведений из ЕГРН не остановилась, областным МФЦ временно закрыли доступ к каналу поступления заявок через СМЭВ
Чтобы выдача сведений из ЕГРН не остановилась, областным МФЦ временно закрыли доступ к каналу поступления заявок через СМЭВ
А. Гордеев / Ведомости

Система взаимодействия Московской области и Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в феврале дала сбой, из-за чего многофункциональные центры госуслуг (МФЦ) области на несколько суток потеряли доступ к реестру. Причиной стал технический сбой в программном коде, объясняет замминистра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Андрей Бородин в письме в Росреестр («Ведомости» ознакомились с текстом, подлинность подтвердил федеральный чиновник).

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