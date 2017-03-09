Мировая экономика попала в ловушку низких темпов роста – ОЭСР

Роста потребительского доверия и укрепления финансовых рынков недостаточно, чтобы вытащить мировую экономику из «ловушки низких темпов роста», предупредила ОЭСР в последнем докладе. Согласно пересмотренному прогнозу рост мировой экономики в ближайшие два года ускорится, но останется ниже среднего уровня последних десятилетий, в том числе из-за недостатка инвестиций и низкого роста производительности. В 2017 г. мировая экономика вырастет на 3,3%, а в 2018 г. – на 3,6% после 3% в 2016 г. До финансового кризиса ежегодные темпы превышали 4%.

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