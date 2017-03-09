Нулевая инфляция держится вторую неделю подряд

По данным Росстата, с 28 февраля по 6 марта 2017 г. инфляция составила 0%

По данным Росстата, с 28 февраля по 6 марта 2017 г. инфляция составила 0%. Этот показатель остается нулевым вторую неделю подряд. До этого последовательные недели с нулевой инфляцией фиксировались только в летние месяцы.

Среднесуточный прирост цен с начала марта года уменьшился до 0,005% с 0,008% в феврале и остается ниже, чем в марте 2016 г., - 0,015%. С начала года инфляция составила 0,9%, говорится в еженедельном обзоре потребительских цен Росстата. Годовая инфляция в подневном расчете снизилась до 4,5% (на 6 марта).

За неделю с 14 по 20 февраля инфляция составила 0,1%, с 7 по 20 февраля – 0%. В годовом выражении инфляция в феврале снизилась до 4,6% с 5,0% в январе и 5,4% в декабре.

В пятницу, 3 марта, Банк России заявил об имеющемся потенциале для снижения ставки в первом полугодии. «Учитывая позитивные тенденции в экономике при замедлении инфляции несколько быстрее прогноза, сохраняется потенциал для снижения ключевой ставки в первом полугодии, хотя он по-прежнему ограничен наличием инфляционных рисков», – говорилось в комментарии регулятора.

Центробанк отмечал, что его «умеренно жесткая денежно-кредитная политика будет способствовать снижению инфляции до 4% к концу 2017 г. и ее дальнейшему удержанию вблизи целевого значения».