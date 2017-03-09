Губернатор Ленобласти предлагает упростить трудоустройство жителей ЛНР и ДНР

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить устроить на работу до 500 жителей ЛНР и ДНР без оформления патентов на 2017-2018 гг. В комитет по труду и занятости Ленобласти обратились рабочие Алчевского металлургического комбината из Луганска с просьбой в трудоустройстве из-за закрытия предприятия, следует из письма Дрозденко («Ведомости» ознакомились с документом). По словам губернатора, в регионе есть потребность в рабочих кадрах из-за расширения Тихвинского вагоностроительного (ТВСЗ) и Выборгского судостроительного заводов (ВСЗ).

Все граждане бывшего СССР, кроме Белоруссии и Казахстана, при трудоустройстве должны иметь патенты, подготовка которых требует временных и финансовых затрат, замечает Дрозденко в письме. Он просит отменить патенты для работы на территории России для жителей ЛНР и ДНР, ссылаясь на указ президента от 18 февраля 2017 г. «О признании в РФ документов, выданных гражданам Украины, постоянно проживающим на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

«Я обратился к президенту с просьбой дать разрешение на проведение упрощенного порядка принятия на работу соотечественников из Луганска и Донецка. В ответ мы обязуемся трудоустроить этих людей на развивающиеся предприятия области, а также помочь им и членам их семей в переезде на новое место жительства», - передал через пресс-службу Дрозденко. По его словам, Выборгский судостроительный и Тихвинский вагоностроительный заводы активно развиваются и имеют серьезные заказы.

Гендиректор агентства «1000 кадров» Мария Маргулис называет действия Дрозденко логичными: «На этих заводах не очень высокая заработная плата, условия найма на них неконкурентоспособны для российского рынка». По данным сайта областной администрации, население Тихвина - 61 000 человек. Привлечь рабочие кадры, когда они требуются, там довольно проблематично, говорит Маргулис.

Дрозденко в первую очередь руководствуется экономическими причинами: специалистов не хватает, взять их почти неоткуда, а официальное оформление существенно затягивает процесс, говорит политолог Александр Конфисахор. Губернатор Ленобласти попадает в тренд лояльного политического отношения к ДНР и ЛНР, добавляет он.

Тихвинский завод входит в Научно-производственную корпорацию «Объединенная вагонная компания» (ОВК). Его мощность - 18 400 грузовых вагонов в год, в 2016 г. он выпустил 15 300 грузовых вагонов, сказано на его сайте. Средняя зарплата квалифицированного сотрудника - 45 000 руб., говорится на сайте. С 1 января 2017 г. зарплаты всех сотрудников завода проиндексированы на 600 руб., следует из сообщения директора по персоналу и социальным вопросам ТВСЗ Виталия Алексеенко.

Выборгский судостроительный завод входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). На заводе работают более 1500 квалифицированных рабочих и инженеров, говорится на официальном сайте. Судя по его данным на январь 2017 г., на завод требуется 56 человек: по десять слесарей-монтажников, трубопроводчиков и сборщиков корпусов (зарплата - от 35 000 руб.), восемь электросварщиков (от 40 000 руб.), пять рубщиков (от 35 000 руб.) и др.

В 2017 г. ОВК планирует произвести от 18 000 до 20 000 вагонов, рост производства будет достигнут за счет увеличения загрузки мощностей ТВСЗ и «Тихвинхиммаш» (ТХМ), а также наращивания мощности «Тихвинспецмаш» (ТСМ), говорится в отчете холдинга. Спрос подтвержден на весь планируемый объем выпуска, следует из документов.