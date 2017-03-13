Исландия отменяет контроль над движением капитала

Он был введен в 2008 году после краха крупнейших банков страны

Исландия во вторник отменит действовавшие со времен финансового кризиса меры контроля над движением капитала, заявило в воскресенье новое правоцентристское правительство страны. Таким образом, будут сняты все ограничения с финансовых операций исландских компаний, пенсионных фондов и физических лиц, и они смогут вернуться на международные финансовые рынки.

«Это очень важно и очень хорошо для экономики Исландии в целом, что мы предпринимаем последний шаг по отмене валютного контроля», - заявил Financial Times министр финансов Бенедикт Йоханнессон.

Исландия была вынуждена ввести контроль над движением капитала в 2008 г. после того, как на фоне падения курса исландской кроны обанкротились три крупнейших банка страны - Kaupthing, Landsbank и Glitnir. Их активы в 10 раз превышали размер национальной экономики. С тех пор исландская экономика постепенно восстановилась. Рейкьявик провел эмиссию гособлигаций, а один из преемников тех банков, вероятно, скоро осуществит IPO.