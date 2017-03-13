Макроэкономика и бюджет

Исландия отменяет контроль над движением капитала

Он был введен в 2008 году после краха крупнейших банков страны
Исландия во вторник отменит действовавшие со времен финансового кризиса меры контроля над движением капитала
Исландия во вторник отменит действовавшие со времен финансового кризиса меры контроля над движением капитала
Pixabay

Исландия во вторник отменит действовавшие со времен финансового кризиса меры контроля над движением капитала, заявило в воскресенье новое правоцентристское правительство страны. Таким образом, будут сняты все ограничения с финансовых операций исландских компаний, пенсионных фондов и физических лиц, и они смогут вернуться на международные финансовые рынки.

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«Это очень важно и очень хорошо для экономики Исландии в целом, что мы предпринимаем последний шаг по отмене валютного контроля», - заявил Financial Times министр финансов Бенедикт Йоханнессон.

Исландия была вынуждена ввести контроль над движением капитала в 2008 г. после того, как на фоне падения курса исландской кроны обанкротились три крупнейших банка страны - Kaupthing, Landsbank и Glitnir. Их активы в 10 раз превышали размер национальной экономики. С тех пор исландская экономика постепенно восстановилась. Рейкьявик провел эмиссию гособлигаций, а один из преемников тех банков, вероятно, скоро осуществит IPO.

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