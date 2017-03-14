Настроение центробанков изменилось

Ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС) на этой неделе повысит процентные ставки, а другие крупные центробанки оставят их на прежнем уровне. Это сильно отличается от ситуации в начале 2016 г., когда ФРС не поднимала процентные ставки, а другие центробанки снижали их или расширяли программы покупки облигаций, пытаясь бороться с дефляцией и стимулировать экономику. Это означает, что продолжительная эпоха чрезвычайно низких процентных ставок и денежного стимулирования, похоже, подходит к концу.

«Больше нет ощущения необходимости срочно предпринимать дополнительные действия», - заявил президент ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе после того, как центрбанк не стал менять денежную политику. По его словам, раньше эта срочность была связана с рисками дефляции.

Основное внимание приковано к ФРС, от которой ждут повышения процентных ставок в среду и сигнала, что она сделает это еще не один раз в последующие месяцы. Для сравнения: в 2015 г. и 2016 г. она повышала процентные ставки только раз в год. Также ожидается, что центробанки Великобритании и Японии, в свою очередь, не изменят уровень процентных ставок в четверг и могут дать более оптимистичные экономические прогнозы на фоне низкой безработицы и ускорения инфляции в обеих странах. Кроме того, центробанки Норвегии, Индонезии и Турции на этой неделе тоже могут оставить процентные ставки прежними.

Ускорение инфляции и признаки более устойчивого экономического роста – ключевые тренды последнего полугодия, говорят экономисты. В последние месяцы стабилизировались цены на сырье, которые снижались с середины 2014 г., а после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США выросли фондовые рынки и уверенность потребителей на фоне надежд, что он снизит налоги, смягчит регулирование и увеличит расходы бюджета. В 35 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) годовой темп инфляции вырос с 1,8% в декабре до 2,3% в январе – это максимум с апреля 2012 г. В основном это произошло за счет роста цен на энергоресурсы. Годовой темп базовой инфляции, не включающей цены на продукты питания и энергоресурсы, за этот период увеличился лишь с 1,8% до 1,9%. «Похоже, что состояние мировой экономики, которая в прошлом году казалась слабой, немного улучшилось», - говорит Дональд Кон, член комитета по финансовой политике Банка Англии.