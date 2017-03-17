Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: НДС поможет бизнесу

Правительство поддержит локализацию налогом

Иностранные компании смогут возмещать НДС при реэкспорте
Компании могут ввезти товар для переработки и экспорта, не выплачивая таможенные пошлины и НДС. Проблемы возникают при вывозе этой продукции
Компании могут ввезти товар для переработки и экспорта, не выплачивая таможенные пошлины и НДС. Проблемы возникают при вывозе этой продукции
Д. Абрамов / Ведомости

Ставка НДС при реэкспорте товаров, произведенных иностранными компаниями в России в режиме переработки, может быть обнулена. Такой законопроект Минэкономразвития опубликован на regulation.gov. Правительство планирует обнулить ставку НДС для компаний, использующих механизм реэкспорта, говорил ранее замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, сейчас в Налоговом кодексе она не предусмотрена.

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