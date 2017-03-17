Правительство поддержит локализацию налогом

Компании могут ввезти товар для переработки и экспорта, не выплачивая таможенные пошлины и НДС. Проблемы возникают при вывозе этой продукции

Ставка НДС при реэкспорте товаров, произведенных иностранными компаниями в России в режиме переработки, может быть обнулена. Такой законопроект Минэкономразвития опубликован на regulation.gov. Правительство планирует обнулить ставку НДС для компаний, использующих механизм реэкспорта, говорил ранее замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, сейчас в Налоговом кодексе она не предусмотрена.