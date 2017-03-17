Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: Минфин отругали за определенность

Минфин получил нагоняй от Путина за открытость

Президенту не понравилось, что Силуанов рассказал о своих налоговых предложениях
Единственным министерством, которое публично рассказало о своих предложениях, стал Минфин (на фото: министр финансов Антон Силуанов)
Единственным министерством, которое публично рассказало о своих предложениях, стал Минфин (на фото: министр финансов Антон Силуанов)
Е. Разумный / Ведомости

Проработать контуры новой налоговой системы к 1 декабря 2017 г. поручил правительству вместе с бизнесом президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Это породило неопределенность, жаловались бизнесмены и чиновники. Путин требует от правительства как можно быстрее определить контуры налоговой политики, говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов. «Чем быстрее дискуссия будет завершена, тем будет лучше для бизнеса», – заявил в понедельник президент РСПП Александр Шохин, открывая налоговый форум на Неделе российского бизнеса.

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