Минфин получил нагоняй от Путина за открытость

Проработать контуры новой налоговой системы к 1 декабря 2017 г. поручил правительству вместе с бизнесом президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Это породило неопределенность, жаловались бизнесмены и чиновники. Путин требует от правительства как можно быстрее определить контуры налоговой политики, говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов. «Чем быстрее дискуссия будет завершена, тем будет лучше для бизнеса», – заявил в понедельник президент РСПП Александр Шохин, открывая налоговый форум на Неделе российского бизнеса.

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