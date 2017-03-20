Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: России резидентов не жалко

Бизнесмены под санкциями смогут избавиться от налогового резидентства России

Это позволит им не раскрывать иностранные активы и сэкономить на налогах
Налоговая связь с Россией станет менее прочной
Налоговая связь с Россией станет менее прочной
Matt Winkelmeyer / AFP

Люди, подпавшие под персональные санкции (начиная с 2014 г.), смогут отказаться от налогового резидентства России, даже если провели в стране больше 183 дней (критерий по Налоговому кодексу). Такой законопроект в пятницу одобрили депутаты Госдумы сразу во втором чтении. Предложил поправку председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Минфин не возражал, говорил его представитель.

Люди, подпавшие под санкции ЕС или США, не могут выехать из России и считаются ее налоговыми резидентами, объяснил необходимость поправки Макаров, но они могут быть признаны резидентами и европейских стран – по центру их жизненных интересов (недвижимость, постоянная регистрация и т. д.). Если сразу две страны признают человека своим налоговым резидентом, они начинают переговоры. Но в условиях санкций их результативность находится под вопросом, считает Макаров: «<...> расхождение в налоговых системах дает возможность привлекать таких людей к ответственности в тех странах, где они могут быть автоматически признаны резидентами» (его слова по «Интерфаксу»).

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