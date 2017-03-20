Мировая экономика
Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: Трамп заработает на налогах

Налоговая реформа сэкономит Трампу миллионы

Он сможет воспользоваться лазейкой, которую пытался закрыть Обама
Налоговая реформа в США выгодна Дональду Трампу. Она может помочь ему сэкономить миллионы долларов
Налоговая реформа в США выгодна Дональду Трампу. Она может помочь ему сэкономить миллионы долларов
Evan Vucci / AP

Первое крупное снижение налогов, продвигаемое республиканцами через конгресс США при Дональде Трампе, может оказаться выгодно самому президенту. Он, вероятно, сможет экономить миллионы долларов на налогах.

Трамп решил владеть, но не управлять своим бизнесом, поэтому он не будет считаться профессиональным участником рынка недвижимости с точки зрения налогообложения. Это позволит ему извлечь большую выгоду из предлагаемой отмены подоходного налога на чистый инвестиционный доход, говорят специалисты. Ставка этого налога равна 3,8%, и республиканцы хотят отменить его в 2018 г. в рамках реформы здравоохранения.

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