ФАС не против концессий по частной инициативе

Претензии Управления ФАС (УФАС) Башкирии были связаны с таким проектом строительства онкорадиологического центра
Евгений Разумный / Ведомости
Антимонопольная служба разъяснила суть своих претензий к концессии, предложенной правительству Башкирии частным инвестором. Участники рынка концессий опасались, что под угрозой могут оказаться и другие проекты, запущенные по инициативе инвестора. Претензии не к механизму, а к раскрытию информации про конкретную инициативу, объясняет замруководителя ФАС Рачик Петросян.