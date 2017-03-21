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Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: Инициатива ненаказуема

ФАС не против концессий по частной инициативе

Если только они обсуждаются публично
Претензии Управления ФАС (УФАС) Башкирии были связаны с таким проектом строительства онкорадиологического центра
Претензии Управления ФАС (УФАС) Башкирии были связаны с таким проектом строительства онкорадиологического центра
Евгений Разумный / Ведомости

Антимонопольная служба разъяснила суть своих претензий к концессии, предложенной правительству Башкирии частным инвестором. Участники рынка концессий опасались, что под угрозой могут оказаться и другие проекты, запущенные по инициативе инвестора. Претензии не к механизму, а к раскрытию информации про конкретную инициативу, объясняет замруководителя ФАС Рачик Петросян.

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