ФАС не против концессий по частной инициативе

Антимонопольная служба разъяснила суть своих претензий к концессии, предложенной правительству Башкирии частным инвестором. Участники рынка концессий опасались, что под угрозой могут оказаться и другие проекты, запущенные по инициативе инвестора. Претензии не к механизму, а к раскрытию информации про конкретную инициативу, объясняет замруководителя ФАС Рачик Петросян.

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