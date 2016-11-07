Почему 2017 год станет хорошим для российской экономики

Все в России уже устали от двухлетней рецессии – явления, которого российская экономика не видела с середины 1990-х гг. Однако есть все основания рассчитывать, что подстройка экономики к новым внешним и внутренним условиям подходит к концу и следующий год станет периодом общей макроэкономической стабилизации. Мы ожидаем, что в 2017 г. сможем увидеть одновременно восстановление темпов роста ВВП, стабильный рубль, дальнейшее снижение инфляции и процентных ставок. Давайте аккуратно разберемся, почему предстоящий год может стать хорошим для российской экономики во всех смыслах.

Основная хорошая новость – это, конечно, восстановление экономического роста. По нашим оценкам, уже при среднегодовой цене на нефть порядка $40 за баррель рост ВВП может составить статистически значимый 1%, а при сохранении цен вблизи текущих уровней – превысить 1,5%. Много это или мало – вопрос другой; но так или иначе это должны положительные темпы роста впервые за три года. При этом рост экономики будет обеспечен восстановлением внутреннего спроса, что не может не радовать. Российский потребитель наконец увеличит свою активность благодаря положительным темпам роста реальных заработных плат, отсутствию сокращения других видов дохода в реальном выражении и завершению процесса восстановления сбережений. Инвестиционный спрос компаний оживет благодаря снижению уровня неопределенности и дальнейшему смягчению кредитных условий (в том числе на фоне сокращения внешней долговой нагрузки). Необходимость обновления мощностей назрела – все-таки инвестиции у нас сокращались предыдущие три года.

Курс рубля демонстрирует заметную устойчивость в последние месяцы, но мы полагаем, что в этом нет ничего удивительного. Как мы и рассчитывали в начале этого года, курс нашел свое новое общее равновесие в районе 65 руб. за доллар США. По нашему мнению, нет оснований считать, что ситуация может как-то измениться на протяжении следующего года. Основная причина такой уверенности – сохранение низких уровней оттока капитала. По нашим оценкам, чистый отток капитала из России за 2016-2017 гг. может быть в пределах $50 млрд, что в 4 раза меньше показателя 2014-2015 гг.!

Этому способствует несколько факторов: дальнейшее сокращение выплат по внешним долгам; низкий внутренний спрос на иностранные активы, в том числе на фоне сокращения серого оттока капитала и снизившихся нефтегазовых доходов; отсутствие причин ожидать выхода нерезидентов из российских активов. Инвесторы в акции все-таки увидят положительный рост экономики впервые за последние три года, а в облигации – могут рассчитывать на продолжение инвестиционной истории, связанной перспективами дезинфляции в России и ортодоксальной политикой центрального банка. Поэтому мы видим валютный курс примерно вблизи текущих уровней: 63 руб. при среднегодовой цене нефти $50 за баррель; немного крепче 60 руб. – при цене на нефть около $60, но и не слабее $70 руб. при нефти на уровне $40.

Хотя мы пока не прогнозируем снижения инфляции до 4% уже в следующем году, на что рассчитывает центральный банк, мы полагаем, что она вполне может быть ниже 5%. С учетом благоприятного дальнейшего прогноза инфляции (реализуется он или нет – другой вопрос), мы считаем, что Банк России в течение следующего года сможет снизить ставку на 2 процентных пункта до 8%.

Каковы основные риски такой картины? Из внешних – это, конечно, цены на нефть и геополитика. Мы не пытаемся предсказать ни то, ни другое. Но важно то, что обрисованная нами ситуация достижима уже при ценах на нефть не ниже $40 (при более высоких ценах мы скорее просто увидим различие в деталях) и если геополитическая ситуация и санкции заметно не ужесточатся. На наш взгляд, это весьма и весьма достижимые предпосылки. Из внутренних рисков – это, пожалуй, ситуация с бюджетом. Бюджет – последний параметр, который Россия в силу объективных причин еще не привела в полной мере в соответствие с новыми реалиями. Мы видим все необходимые шаги со стороны министерства финансов по реализации стратегии долгосрочной бюджетной консолидации; остается надеяться, что никакие действия со стороны правительства или иные внутренние события не будут этим планам мешать.

При всем при этом нельзя, конечно, забывать и про все долгосрочные проблемы экономики, связанные со снижающимся потенциальным ростом, назревшими структурными изменениями и так далее. О них и так говорится немало.

Но можно увидеть и одно значительное преимущество ситуации будущего года по сравнению с двумя прошедшими: это качественное улучшение среды для ведения бизнеса, нормализация уровня неопределенности. Это очень важно: по опросам Росстата, из всех факторов, ограничивающих рост производства в обрабатывающей промышленности, за последний кризис выросла и вышла на первое место именно неопределенность экономической ситуации (т.е. этот фактор был важнее, чем недостаток спроса или рост стоимости кредита).

Что дает нам основание рассчитывать на улучшение ситуации?

Этой осенью, впервые за последние два года, наши клиенты – глобальные инвестиционные фонды, вкладывающие средства в активы развивающихся и пограничных рынков, – начитают встречи с вопроса: «Что вы можете сказать про экономику России, отличное от консенсуса?». До этого, начиная с весны 2014 г., это был просто вопрос: «Скажите, что произойдет с Россией?». На наш взгляд, это говорит о том, что ожидания участников рынка относительно дальнейших перспектив российской экономики более-менее сблизились, сформировалось некое общее понимание, чего стоит ждать. Не так важно, насколько оно окажется верным или неверным. Важно следующее: теперь можно рассчитывать, что через некоторое время такое общее понимание должно будет сформироваться и среди всех субъектов экономики. А это уже означает снижение общего уровня неопределенности и формирование предсказуемой, понятной среды для ведения бизнеса, что должно принести свои плоды.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов