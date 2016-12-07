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Статья опубликована в № 4219 от 07.12.2016 под заголовком: Новые принципы регулирования тарифов

Антимонопольная служба предлагает отказаться от части тарифов

Если конкуренция на рынке достаточно развита, регулирование не нужно
Анатолий Голомолзин, заместитель руководителя ФАС

Повышению эффективности тарифного регулирования способствовало совмещение функций ФАС по контролю за деятельностью естественных монополий: за недискриминационным доступом к их услугам, их закупками. А также рассмотрение антимонопольных дел в отношении их.

После того как в 2015 г. тарифное регулирование перешло в ведение ФАС, правление службы приняло 299 тарифных решений. Почти треть из них касались газоснабжения (см. график). Правление ФАС рассмотрело 56 разногласий, уполномоченная комиссия ФАС – 109.

В сфере тарифного регулирования имеется ряд проблем: отсутствуют единые принципы и система нормирования затрат естественных монополий, регулируемые организации дискриминируются – в сопоставимых условиях устанавливаются существенно отличающиеся тарифы.

Нужно менять подходы, когда непросчитанные среднесрочные прогнозы определяют уровни тарифов. Наоборот, необходим учет обоснованных тарифных решений, в том числе долгосрочных тарифов, при разработке прогноза социально-экономического развития России на среднесрочный период и Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. Должна быть обеспечена прозрачность раскрытия информации монополией и регулятором – как для населения, так и для экспертного сообщества.

Анатолий Голомолзин

Окончил Иркутский политехнический институт, прошел курс обучения в Академии народного хозяйства при правительстве.
В 1983–1995 гг. работал в Сибирском энергетическом институте.
С 1995 г. − в антимонопольных органах.
В 2000 г. назначен замминистра по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.
В 2004 г. назначен замруководителя ФАС. Курирует управления контроля ТЭКа, электроэнергетики, транспорта и связи.

Все решения о введении, изменении и прекращении тарифного регулирования должны приниматься на основе анализа рынка. Там, где конкурентные рынки находятся в стадии становления, мы намерены проводить гибкую тарифную политику, которая включает использование тарифных коридоров, применение бенчмарков и др. Если же конкуренция на рынке достаточно развита, мы будем применять дерегулирование тарифа.

Один из примеров таких решений – дерегулирование московского авиаузла. Сейчас обсуждается дерегулирование трубопроводного транспорта нефтепродуктов, доля которого составляет 12% на внутреннем рынке. У потребителей есть возможность выбирать поставщика, поэтому дерегулирование целесообразно. При этом дерегулирование не означает бесконтрольность. Регулятор будет в обязательном порядке проводить мониторинг цен, а «Транснефть» останется в реестре естественных монополий, где сохранены меры антимонопольного контроля.

Также обсуждается дерегулирование транспортировки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Обсуждается дерегулирование оптовых цен на газ, которое может произойти в 2018 г. Сейчас эти вопросы активно прорабатываются с экспертами и участниками рынка.

Там, где отсутствуют условия для конкуренции, тарифы сохранятся. Уже происходит отказ от принципа «затраты плюс» и замена его стимулирующим принципом «инфляция минус». Начал реализовываться принцип «инвестиции в обмен на тариф». Формируется система долгосрочного регулирования тарифов естественных монополий. Осуществляется перебалансировка тарифов – приведение к целевому уровню (бенчмарку) тарифов и затрат всех компаний, работающих в сопоставимых условиях на рынках, сопоставимых с регулируемыми, и сопряженных с ними товарных рынках.

Необходимо внедрять передовой опыт инвестирования в инфраструктуру в регулируемых сферах.

Тема стимулирования инвестиционной активности актуальна как для экономики в целом, так и для регулируемых компаний. Стимулирование инфраструктурных инвестиций может осуществляться разными способами: прямая поддержка, использование процедуры госзакупок, инфраструктура в собственности госкомпаний, государственно-частное партнерство или концессии, приватизация.

Инвестиции в инфраструктуру необходимы для увеличения мощностей, реконструкции и модернизации, соблюдения дополнительных требований (безопасность, экология и др.), повышения эффективности, внедрения новых технологий, повышения качества услуг, вывода из эксплуатации устаревших мощностей. Эти вопросы относятся к обязанностям операторов инфраструктуры. Регуляторы не должны подменять компании. Их роль состоит в формировании бизнес-модели развития, проведении структурных преобразований на рынке и создании благоприятной институциональной среды для инвесторов, в том числе за счет новой долгосрочной тарифной политики. Нужен надлежащий контроль доступа к инфраструктуре, связанный как с обеспечением условий недискриминационности, так и с платой за доступ. Важно иметь процедуры разрешения споров и др.

В частности, с использованием современных принципов инвестирования в инфраструктуру может быть решен давно наболевший вопрос присоединения к газовым сетям. В текущих условиях сроки технологического присоединения доходят до двух лет, а средняя стоимость – до 2 млн руб.

Наиболее успешный опыт газификации реализован в Тюменской области. Изменена бизнес-модель: от зарабатывания на «раздувании затрат на стройке» перешли к зарабатыванию на оказании услуг газоснабжения вновь присоединенным потребителям. Стоимость технологического присоединения нулевая, срок – две недели, мероприятия осуществляются до подвода к дому. За 2014–2016 гг. уже присоединено 26 000 домовладений. Мероприятия по техприсоединению к газовым сетям закреплены в стандартах по конкуренции Тюменской области. Еще четыре региона приняли аналогичные решения, другие в стадии подготовки.

Новые подходы к тарифной политике мы планируем закрепить институционально. Базовые принципы тарифного регулирования будут зафиксированы в законе о защите конкуренции. При этом детальная регламентация процессуальных аспектов будет закреплена в законе о тарифном регулировании. Предполагается унификация и единообразие подходов тарифного регулирования в разных сферах, обеспечение прав и интересов регулируемых организаций и потребителей их услуг, раскрытие стандартов информации компаниями и регуляторами.

Автор - заместитель руководителя ФАС

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