Антимонопольная служба предлагает отказаться от части тарифов

Повышению эффективности тарифного регулирования способствовало совмещение функций ФАС по контролю за деятельностью естественных монополий: за недискриминационным доступом к их услугам, их закупками. А также рассмотрение антимонопольных дел в отношении их.

После того как в 2015 г. тарифное регулирование перешло в ведение ФАС, правление службы приняло 299 тарифных решений. Почти треть из них касались газоснабжения (см. график). Правление ФАС рассмотрело 56 разногласий, уполномоченная комиссия ФАС – 109.

В сфере тарифного регулирования имеется ряд проблем: отсутствуют единые принципы и система нормирования затрат естественных монополий, регулируемые организации дискриминируются – в сопоставимых условиях устанавливаются существенно отличающиеся тарифы.

Нужно менять подходы, когда непросчитанные среднесрочные прогнозы определяют уровни тарифов. Наоборот, необходим учет обоснованных тарифных решений, в том числе долгосрочных тарифов, при разработке прогноза социально-экономического развития России на среднесрочный период и Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. Должна быть обеспечена прозрачность раскрытия информации монополией и регулятором – как для населения, так и для экспертного сообщества.

Анатолий Голомолзин Окончил Иркутский политехнический институт, прошел курс обучения в Академии народного хозяйства при правительстве.

В 1983–1995 гг. работал в Сибирском энергетическом институте.

С 1995 г. − в антимонопольных органах.

В 2000 г. назначен замминистра по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

В 2004 г. назначен замруководителя ФАС. Курирует управления контроля ТЭКа, электроэнергетики, транспорта и связи.

Все решения о введении, изменении и прекращении тарифного регулирования должны приниматься на основе анализа рынка. Там, где конкурентные рынки находятся в стадии становления, мы намерены проводить гибкую тарифную политику, которая включает использование тарифных коридоров, применение бенчмарков и др. Если же конкуренция на рынке достаточно развита, мы будем применять дерегулирование тарифа.

Один из примеров таких решений – дерегулирование московского авиаузла. Сейчас обсуждается дерегулирование трубопроводного транспорта нефтепродуктов, доля которого составляет 12% на внутреннем рынке. У потребителей есть возможность выбирать поставщика, поэтому дерегулирование целесообразно. При этом дерегулирование не означает бесконтрольность. Регулятор будет в обязательном порядке проводить мониторинг цен, а «Транснефть» останется в реестре естественных монополий, где сохранены меры антимонопольного контроля.

Также обсуждается дерегулирование транспортировки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Обсуждается дерегулирование оптовых цен на газ, которое может произойти в 2018 г. Сейчас эти вопросы активно прорабатываются с экспертами и участниками рынка.

Там, где отсутствуют условия для конкуренции, тарифы сохранятся. Уже происходит отказ от принципа «затраты плюс» и замена его стимулирующим принципом «инфляция минус». Начал реализовываться принцип «инвестиции в обмен на тариф». Формируется система долгосрочного регулирования тарифов естественных монополий. Осуществляется перебалансировка тарифов – приведение к целевому уровню (бенчмарку) тарифов и затрат всех компаний, работающих в сопоставимых условиях на рынках, сопоставимых с регулируемыми, и сопряженных с ними товарных рынках.

Необходимо внедрять передовой опыт инвестирования в инфраструктуру в регулируемых сферах.

Тема стимулирования инвестиционной активности актуальна как для экономики в целом, так и для регулируемых компаний. Стимулирование инфраструктурных инвестиций может осуществляться разными способами: прямая поддержка, использование процедуры госзакупок, инфраструктура в собственности госкомпаний, государственно-частное партнерство или концессии, приватизация.

Инвестиции в инфраструктуру необходимы для увеличения мощностей, реконструкции и модернизации, соблюдения дополнительных требований (безопасность, экология и др.), повышения эффективности, внедрения новых технологий, повышения качества услуг, вывода из эксплуатации устаревших мощностей. Эти вопросы относятся к обязанностям операторов инфраструктуры. Регуляторы не должны подменять компании. Их роль состоит в формировании бизнес-модели развития, проведении структурных преобразований на рынке и создании благоприятной институциональной среды для инвесторов, в том числе за счет новой долгосрочной тарифной политики. Нужен надлежащий контроль доступа к инфраструктуре, связанный как с обеспечением условий недискриминационности, так и с платой за доступ. Важно иметь процедуры разрешения споров и др.

В частности, с использованием современных принципов инвестирования в инфраструктуру может быть решен давно наболевший вопрос присоединения к газовым сетям. В текущих условиях сроки технологического присоединения доходят до двух лет, а средняя стоимость – до 2 млн руб.

Наиболее успешный опыт газификации реализован в Тюменской области. Изменена бизнес-модель: от зарабатывания на «раздувании затрат на стройке» перешли к зарабатыванию на оказании услуг газоснабжения вновь присоединенным потребителям. Стоимость технологического присоединения нулевая, срок – две недели, мероприятия осуществляются до подвода к дому. За 2014–2016 гг. уже присоединено 26 000 домовладений. Мероприятия по техприсоединению к газовым сетям закреплены в стандартах по конкуренции Тюменской области. Еще четыре региона приняли аналогичные решения, другие в стадии подготовки.

Новые подходы к тарифной политике мы планируем закрепить институционально. Базовые принципы тарифного регулирования будут зафиксированы в законе о защите конкуренции. При этом детальная регламентация процессуальных аспектов будет закреплена в законе о тарифном регулировании. Предполагается унификация и единообразие подходов тарифного регулирования в разных сферах, обеспечение прав и интересов регулируемых организаций и потребителей их услуг, раскрытие стандартов информации компаниями и регуляторами.

Автор - заместитель руководителя ФАС